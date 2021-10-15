Людмила Денісова закликала світову спільноту не послаблювати тиск на Росію [ Редактировать ]
До 12 років за гратами засудили 61-річного українця Костянина Ширінга в тимчасово окупаваному Криму. Так званий "Верховний суд" звинуватив чоловіка у шпигунстві. Засідання проходило в закритому режимі.
Сьогодні також пройде низка судових процесів над політв'язнями - кримськими татарами. Про це повідомила омбудусменка Людмила Денісова. Одразу кілька справ по суті розглядатимуть в Криму та Ростові-на-Дону.
Справи стосуються участі кримців у забороненій в Росії організації Хізб-ут-Тахрір. Денісова вкотре наголосила - ці звинувачення сфабриковані. Та закликала світову спільноту не послаблювати тиск на РФ.
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За її словами, окупаційна влада півострова систематично вдається до політичних переслідувань, культурних та релігійних утисків.
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