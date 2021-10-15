Як саме корабель отримав пробоїну в Чорному морі, військові не розповідають.

Лише напередодні пізно ввечері завершилася операція з рятування корабля "Балта" Військово-морських сил України. Судно добуксували до Одеси, а військові та рятувальники, нарешті можуть зітхнути з полегшенням та розповісти деталі події. Які саме - дивіться далі.

Зараз "Балта" вже у своєму постійному місці дислокації - на базі ВМС у Одесі. Як саме корабель отримав пробоїну в Чорному морі, військові не розповідають. Імовірно, це сталося під час потужного шторму. Судно намагалися пришвартувати до причалу острова Зміїний - це за сто двадцять кілометрів від Одеси. Тоді корпус і пошкодився. Вода затопила два відсіки корабля, довелося терміново її відкачувати.

Олексій Нестеров, представник командування ВМС ЗС України:

Завдяки вмілим діям екіпажу вдалося локалізувати аварію та не допустити подальшого затоплення відсіків аварійного об'єкту.

Надати допомогу на місце прибули прикордонники, працівники ДСНС, катери "Морської пошуково-рятувальної служби" та головне рятувальне судно "Сапфір".

Сергій Дубін, заступник директора казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба":

Вітер південно-західний був стабільний 12-14 метрів на секунду з поривами 15-16 плюс трьохметрові хвилі, і на цих хвилях аварійне судно віддало якір, і екіпаж мужньо боровся за життєдіяльність свого судна.

У Військово-морських силах зазначили: із сорока п'яти членів екіпажу "Балто "Сапфір".

Сергій Дубін, заступник директора казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба":

Нашими пошуково-рятувальними катерами в надскладних погодних умовах було здійснено евакуацію 39 осіб з аварійного судна, вони були доставлені в гирло річки Дунай.

Олексій Нестеров, представник командування ВМС ЗС України:

Корабель буде відновлено в найкоротші терміни, після чого він зможе надалі виконувати завдання за призначенням у складі Військово-морських сил Збройних сил України.

Що саме робила "Балта" біля Зміїного - достеменно невідомо. У ВМС коротко кажуть: корабель "виконував завдання за призначенням".