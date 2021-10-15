Білла Клінтона госпіталізували через інфекцію [ Редактировать ]
До слова, зараз Хілларі Клінтон перебуває в Каліфорнії. Туди в місцевий медцентр з діагнозом "інфекція" госпіталізували її чоловіка.
Як виявилося, колишній американський лідер вже два дні перебуває у відділенні інтенсивної терапії. За даними ЗМІ, недуга експрезидента не пов'язана з Ковідом. А прессекретар Клінтона повідомив, що той у гарному настрої та вже йде на поправку.
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