У харківському театрі поставили виставу з тифлокоментарем до Дня білої тростини [ Редактировать ]
День білої тростини відзначають сьогодні у світі. Це символ незрячої людини. І саме сьогодні, спеціально для людей із вадами зору, у Харківському театрі для дітей та юнацтва поставили прем'єру вистави "Скляний звіринець".
Щоб незрячі змогли уявляти, що відбувається на сцені, дійство супроводжує тифлокоментар. Як це працює - розкаже Світлана Шекера.
Влада - незряча з дитинства, сьогодні вона прийшла в харківський театр юного глядача на виставу "Скляний звіринець". Сприймати дійство на сцені дівчинка зможе за допомогою спеціальної гарнітури.
У навушник дівчина чутиме тифло-коментатора. Він сидить поруч зі сценою, і докладно розповідає про все, що відбувається.
Текст для тифло-коментатора писали самі працівники театру.
Марина Мілованова, головний адміністратор Харківського театру для дітей та юнацтва:
Власноруч під час репетицій я дивилась репетицію, дивилася, де можна мені сказати репліку, якщо відбувається дія і актори затихають, але відбувається щось важливе, я повинна про це розказати людям. І в деяких моментах я навіть просила робити спеціальні паузи, кажу: ви там зробіть вдих і видих, а я за цей час встигну сказати репліку.
Із тифло-коментарем перегляд вистави для незрячої людини більш повний, ділиться Влада. І при цьому, він не відволікає інших глядачів.
Владислава Волощук, глядачка:
Бывают сцены такие, что реплик нет, нет диалога. Ясно, всё делается мимикой, либо же жестами и ты их понять не можешь. Ты уже начинаешь представлять, что да, хорошо, что вот-вот он улыбнулся или вот он там плачет.
Режисерка вистави "Скляний звіринець" розповідає, саме цей твір переклали на доступне для незрячих людей сприйняття випадково. Але багато моментів дуже співголосні з життям людей із обмеженими можливостями.
Ольга Двойченкова, актриса, режисерка Харківського театру для дітей та юнацтва:
Параллели какие-то, потому что там и её жених постоянно рассказывает, нужно всё это преодолевать, вы прекрасны, вы прекрасна такая, какая вы есть, надо в себя верить, вы красивая. Надо находить хорошее, лучшее в себе.
Реалізувати цей проєкт вдалося завдяки грантам. Бо самотужки закупити обладнання, яке коштує понад 110 тисяч гривень, театру не під силу.
Тетяна Цвіла, директорка Харківського театру для дітей та юнацтва:
Ми з'ясували, що в нас на теренах Слобожанщини близько 5000 людей з порушенням зору і близько п'яти тисяч людей з порушенням слуху. Тому ми зрозуміли, що це аудиторія - це не десятеро людей. І це того вартує.
Після вдалої прем'єри в театрі планують поставити щонайменше ще три п'єси із тифлокоментарем.
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