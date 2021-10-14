В четверг, 14 октября, в Киеве произошел пожар в двухэтажном недействующем здании. Инцидент случился на улице Винниченко 9А, где расположен Институт урологии НАМН. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС по Киеву.

Во время тушения пожара на безопасное расстояние эвакуировано 15 человек.

Существовала угроза распространения огня на стоящее рядом 8-этажное здание. По предварительным данным, пострадавших нет.

Для его ликвидации пожара было задействовано семь единиц техники и 30 сотрудников ГСЧС.

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Кроме того, в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, произошло возгорание в общежитии Межрегионального центра подготовки уволенных в запас военнослужащих, спасатели выяснили, что возгорание возникло в одной из комнат, которая находилась на первом этаже девятиэтажного дома.

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