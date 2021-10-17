На Волыни водитель Mercedes насмерть сбил мать троих детей и вылетел в окно (фото, видео 18+) [ Редактировать ]
Источник: ВолыньПост
На Волыни в жутком ДТП погибла 28-летняя женщина и водитель Mercedes. Смертельная авария произошла 16 октября на улице Зимнивской города Владимир-Волынский, сообщает "ВолиньPost".
В сети появилось видео ДТП, снятое видеорегистратором другого автомобиля. На кадрах видно, что водитель Mercedes на высокой скорости не справился с управлением, сбил женщину на обочине, после чего машина пошла кубарем, а не пристегнутый водитель вылетел из салона.
Сбитую немецкой иномаркой женщину госпитализировали, однако в больнице она скончалась. Местные СМИ пишут, что ее зовут Оксана Виданова, ей было 28 лет. У погибшей остались трое малолетних детей: сыновья 10 и 7 лет и дочь, которой не исполнилось и годика.
42-летний водитель Mercedes, житель Нововолынска, погиб на месте аварии. В автомобиле также находился его 13-летний сын, он был пристегнут, потому не пострадал.
Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.
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