На Волыни в жутком ДТП погибла 28-летняя женщина и водитель Mercedes. Смертельная авария произошла 16 октября на улице Зимнивской города Владимир-Волынский, сообщает "ВолиньPost".

В сети появилось видео ДТП, снятое видеорегистратором другого автомобиля. На кадрах видно, что водитель Mercedes на высокой скорости не справился с управлением, сбил женщину на обочине, после чего машина пошла кубарем, а не пристегнутый водитель вылетел из салона.

Сбитую немецкой иномаркой женщину госпитализировали, однако в больнице она скончалась. Местные СМИ пишут, что ее зовут Оксана Виданова, ей было 28 лет. У погибшей остались трое малолетних детей: сыновья 10 и 7 лет и дочь, которой не исполнилось и годика.

42-летний водитель Mercedes, житель Нововолынска, погиб на месте аварии. В автомобиле также находился его 13-летний сын, он был пристегнут, потому не пострадал.

Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.