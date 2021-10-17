Холодна осінь - 2021-го. Регіони скаржаться - опалювати школи, лікарні та дитсадки нічим. І один за одним почали оголошувати надзвичайний стан - через ситуацію з газом! В уряді заспокоюють: це процедурний момент, аби обійти тендер. І Нафтогаз з усіма укладе договори з пільговим тарифом.

Але чому опалювальний сезон 21-22 стартує із такими проблемами? Як ми з вами переживемо зиму? І які цифри побачимо в платіжках? Богдан Вербицький - про перспективи.

Середина жовтня... На вулиці похолодало!

Вже зима фактично на носі.

А значить настав час відкручувати вентилі! Але чи готові ми до цього?

Такого ще жодного разу не було, як цього року.

У кількох регіонах - надзвичайні ситуації! Навіщо їх вводили?

Таке собі самовизнання місцевої влади: "ми нічого не робили, а тепер будемо швидко бігати".

Чому в регіонах не було газу? Скільки коштуватиме опалювальний сезон "21-22"? І чи вистачить країні палива, аби перезимувати?

Зараз є шістнадцять майже. О, бачите?

Не лише бачимо, а й... відчуваємо! В палатах першої Івано-Франківської міської лікарні зараз не набагато комфортніше, ніж на дворі. На термометрі - лише шістнадцять градусів при нормі у двадцять один! І це ще на вулиці потепліло! Бо кілька днів тому...

Он було 14, 15 градусів…

Такого холоду тут - не пам'ятають, каже головний лікар. Бо уже і заморозки почалися, а батареї в палатах холодні. Працювати важко, а в часи пандемії й поготів! Лікарня "забита" ковідними пацієнтами із пневмоніями. І холод для них, м'яко кажучи, небезпечний!

Тарас Василик, директор міської клінічної лікарні №1:

Ми додаємо додаткові одіяла, також дозволили якісь тепліші речі.

У школах та ліцеях ковдри не видаси... Тож там пішли іншим шляхом - скоротили уроки.

Руслан Куриндаш, директор ліцею №10 міста Івано-Франківська:

По 30 хвилин, 15 хвилин дали на допрацювання із дітьми в класрумі, тобто в дистанційному режимі.

Але чому в середині жовтня в бюджетних установах холодно? Без тепла поки й мешканці квартир. А в міськраді взагалі заявили, що опалювальний сезон у Франківську - під загрозою зриву! В громаді оголосили... надзвичайну ситуацію!

Пов'язана вона із відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на зимовий період.

Куди ж подівся газ? І чому раптом місцева влада не може його закупити? - Все через ціну! "Куб" стрімко дорожчає. Зараз коштує приблизно 30 гривень. А місцеві бюджети закладали планку набагато нижчу.

Ігор Максимчук, директор департаменту освіти Івано-Франківської міськради:

Якщо брати ту ціну, яку нам пропонували, то ціна на ринку дуже змінна, сім мільйонів 609 тисяч. Тобто це є непідйомні цифри для освітнього бюджету. Тому звертаємося, що це є надзвичайна ситуація.

Її оголосили одразу в Кількох регіонах! "Надзвичайними" стали: Львівська, Хмельницька, Одеська, Миколаївська, Полтавська та Закарпатська області.

Директор ужгородського дитсадка, пані Оксана, показує нам газову котельню. В її закладі теж тепла поки нема. Хоча все - готове.

Оксана Касингець, директорка дитсадку №42:

Повністю технічне обслуговування йде котла, для підготовки. Підготовлюємо всі документи необхідні.

Залишилося лише відкрутити вентиль! Для цього чекають команди згори. Але місцева влада поки мовчить. Бо тендери на купівлю газу не відбулися!

Вікторія Томинець, директор ТОВ "Закарпатгаз Збут":

Закладує, наприклад ціну 20-15-17 гривень, а на ринку ціна вже з вересня була вище 20 гривень. А в жовтні - вже 30, а то і 40 гривень. Відповідно, такі тендерні пропозиції на "Прозорро" не знаходили відгуку у постачальників.

Аби продовжити договори комунальні підприємства мають купити газ на відкритих торгах. Але на це потрібен час.

Олександр Харченко, експерт у сфері енергетики:

Процедура вимагає три місяці, на те, щоб підписати договір. І єдиний легальний шлях як оминути "Прозорро" і тримісячну процедуру, це оголосити "надзвичайний стан", і в рамках "надзвичайного стану" підписати документи.

З Нафтогазом. Про це йдеться і в підписаному між асоціацією міст та НАКом меморандумі. Документ був своєрідною гарантією "стримання" тарифів.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми підписуємо меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону, тарифи на тепло, на гарячу воду, для населення - не будуть зростати. Я вважаю, що це велика перемога. Я думаю, що люди цього чекали.

А скільки вони платитимуть за опалення? І чи справді меморандум захистить від тарифного удару?

Олександр Харченко, експерт у сфері енергетики:

В різних громадах тарифи різні. І десь вони відповідають тому рівню, який є зараз цін на газ. А десь там колись встановили тариф, який передбачав там 1500 гривень, за тисячу кубів і не збільшували, бо меру хочеться бути популярним.

А ще суми в платіжках залежать від "системи вашого обігріву". Ужгород, приміром, уже давно відмовився від центрального опалення. Ось ці труби, що стирчать зі стін, "вихлоп" газових котлів квартир.

Ольга, жителька Ужгорода:

Зручніше, ніж було. Коли ми чекали опалювальний сезон. Я собі коли хочу, тоді й включила. Маленька дитина. Ми вже дуже давно включаємо. Колись включали на ніч, а тепер цілодобово.

Споживачі, які гріються автономно, сплачуватимуть за газ за фіксованою ціною - до 8 гривень за куб. Ця цифра у платіжках протримається до травня.

Ніна, жителька Ужгорода:

Ми включаємо на двійку, а коли холодно, то ми на трійку включаємо. Там регулюється.

Оксана Вербицька, жителька Києва:

Ні, ні. Нічого я такого не можу. Нічого такого в мене тут не встановлено.

Батарея з кількох секцій і класична для "панельок" система - із загальним стояком. Киянка пані Оксана показує нам систему опалення у своїй квартирі. Нічого "підкрутити" вона не може. Лічильника - теж не має.

Оксана Вербицька, жителька Києва:

В нас це зробити поквартирно неможливо. У нас стоїть просто лічильник один на весь під'їзд.

Спожитий об'єм ділиться на 96 квартир. Рахунки - приблизно однакові, бо метраж помешкань плюс-мінус той самий - 42 квадрати. І тільки за опалення пані Оксана викладає...

Оксана Вербицька, жителька Києва:

1237,80 копійки. Я за всі комунальні послуги заплатила дві з половиною тисячі. А це вже три з половиною тисячі, майже чотири.

Аби полегшити тарифний тягар - жінка економить, а ще - готується до опалювального сезону ще з літа!

Оксана Вербицька, жителька Києва:

Гривень по 400 відкладаю. І, чесно кажучи, минулого року я похвалила себе. Бо це мені дуже помогло.

Чи буде дорожчати гігакалорія для киян? Це поки питання. Бо газ - головна сировина для Теплокомуненерго. Києву, приміром, вдалося закумулювати кошти, аби купити паливо.

Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА:

Близько півтора мільярда гривень. Місто буде допомагати тепловикам також пережити цей опалювальний сезон. Тому міською владою було прийнято рішення про погодження виділення таких коштів.

А загалом, щоб перезимувати, Київтеплоенерго зібрало три з половиною мільярди. Але це - столиця: найбагатше місто України. А от що робити меншим і біднішим містам?

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Вони вже, на жаль, раніше почали підвищувати тарифи на тепло. Ще не в цьому опалювальному сезоні, а два-три роки тому. Вже у грудні-січні-лютому ми все одно побачимо ріст. Десь в районі двох тисяч гривень, дві з половиною тисячі гривень це мінімум.

Олександр Харченко, експерт у сфері енергетики:

Розум каже, що тарифи на тепло мають відповідати рівню тарифу пільговому на газ, який є сьогодні.

Ми з вами в нашій приватній котельні, яка обігріває 258 квартир. Річне споживання становить приблизно 200 тисяч кубометрів газу на опалювальний сезон.

І він мешканцям цього будинку - влетить у копієчку! Бо їхня котельня юридично не побутовий споживач. А значить, газ їй продаватимуть за ринковими цінами. Щоправда, не весь. Частину палива Нафтогаз постачатиме зі знижкою, але...

Влада Русина, керівник ОСББ:

В нас на жовтень ліміт, який Нафтогаз трейдинг порахував - це ліміт на три дні. Більше лімітів немає за ціною 7,58.

Тож решту - треба купувати "по ринку". А там газ набагато дорожче. Цього місяця по 25 гривень за куб, а вже в листопаді може бути й того більше. А значить і вироблення тепла - теж. Рахуємо разом:

Влада Русина, керівник ОСББ:

150 кубів газу множимо на 35 гривень, ну то я там рахувала - більше шести тисяч виходить вартість гігакалорії.

Для порівняння: Київтеплоенерго продає її за 1654 гривні. Поки що. В листопаді для цієї котельні ліміти збільшать, і докуповувати за ринковими цінами буде потрібно третину. Але й це - витрати. Втім, головний виклик цього сезону - наявність газу взагалі!

Олександр Харченко, експерт у сфері енергетики:

У нас насправді в сховищах 19 млрд кубів. З них три з половиною не належить українцям. Того що є, це так рівно по ниточці, якщо зима добра, пройти зиму.

Виходить, що опалювальний сезон "21-22" класичний для українців - головне, аби тепла зима не підвела.