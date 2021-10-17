Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, про переформатування Кабміну, голосування за Держбюджет на 2022 рік, та які виклики стоять перед ним на новій посаді.

"Завтра (18 жовтня - ред.) буде засідання фракції "Слуга народу" і будуть вирішуватися в тому числі і кадрові питання, але щоб вони потрапили в зал, потрібен час. На цьому тижні кадрових питань не буде, а вже за результатами проведення фракції будемо вирішувати, які кадрові питання будуть виноситися до зали і яка буде позиція парламенту", - каже Стефанчук.

Стефанчук зазначив, що потрібно дочекатися політичного рішення і тоді оприлюднять звіт по кадровим змінам.

"На засіданні фракції буде розглядатися питання пов'язане з кадрами, також питання з повісткою на наступний тиждень, там тільки три законопроєкти ваговики, а там набагато більше. Питання, які пов'язані з Національним банком, Антикорупційним бюро, і ціла низка інших законодавчих актів, які не менш важливі для суспільства. Наступний тиждень буде насичений. У четвер буде позачергове засідання ВР, яке буде присвячено Євроінтеграції де буде винесено понад 10 законопроєктів, які мають розглянуть парламентом і наблизити Україну до Євроінтеграційних перспектив", - сказав Стефанчук.

Руслан Стефанчук в програмі "Подробиці тижня" також розповів, коли оберуть першого віцеспікера ВР.

"Ми завершили розгляд цього питання на половині в п'ятницю, відповідно в наступний вівторок ми продовжимо це питання. Я думаю вирішення і обрання першого заступника голови Верховної Ради займе десь 1,5 години і після цього будемо мати повну президію. Їм стане той, за кого проголосує Рада", - сказав Стефанчук.

Голова Верховної Ради розповів, коли буде проголосован бюджет на 2022 рік.

"18 числа, в понеділок, ми маємо отримати рішення комітету, 20 жовтня ми маємо розглянути його у першому читанні і направити до Кабміну, далі Кабінету міністрів надається до 14 днів врахувати ті пропозиції, які будуть внесені парламентом, і до 3 листопада повернути документ доопрацьований в Раду, після цього, не пізніше 20 листопада, документ має бути проголосований в другому читанні", - каже Стефанчук.

Він додав, що по тому документу, який надав Кабмін, він також дав низку пропозицій, які стосувалися і підтримки науки, і освіти.

Стефанчук розповів, як він буде намагатися впоратися с серйозним викликом перед ним, який пов'язан з законом №5600 "Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", де вже є понад 11 тисяч правок.

"Вже напевно стало традицією парламенту заспамлювати. Якщо раніше говорили про спам, то зараз про цунамі поправок. Що стосується закону 5600, була проголосована так звана скорочена процедура, тоді кожній фракції надається наполягати тільки на 5 поправках, і після цього приймається рішення. Якщо комітет доопрацює це все, і буде відповідне рішення, ми зможемо в нетривалий час проголосувати за цей закон", - каже Стефанчук.

Також голова ВР розповів, коли чекати закон про столицю.

"За закон про місто Герой Київ було проголосовано у першому читанні, і зараз знаходиться у комітеті. Можливо тиждень-два він буде підготовлений комітетом і винесений в залу", - каже Стефанчук.

Стефанчук розповів, що чекає нардепа Галину Третьякову після образливих слів через смерть депутата Антона Полякова.

"Можливість про відкликання її з посади голови комітету є, але є процедура Верховної Ради. Свою позицію я висловив одразу, що життя людини є вищою соціальною цінністю, а свобода слова означає відповідальність. Парламент повинен проаналізувати і винести своє рішення", - додав він.