Безробітний - і під нічним домашнім арештом. Цього тижня суд обрав запобіжний захід ексголові правління Укрексімбанку Євгенові Мецгеру. Його, разом із керівником пресслужби банку та головним охоронцем, звинувачують у нападі на знімальну групу програми "Схеми".

Прокуратура вимагала для банкіра цілодобовий домашній арешт, але суддя - замінив його на нічний. Такий самий запобіжний захід одержав і речник фінустанови - Володимир Пікалов. А от охоронець, який силою забирав техніку і крутив руки журналістам - Ігор Тельбізов отримав особисте зобов'язання. Своєї провини підозрювані не визнають. Переконують: скандальне відео, яке оприлюднили "Схеми" - змонтоване. До того ж Євген Мецгер уже попросив вибачення і навіть звільнився!

Скандал, нагадаю, спалахнув два тижні тому. Під час інтерв'ю про кредит на 60 мільйонів доларів, який видали донецькому бізнесмену, голова державного Укрексімбанку Мецгер наказав підлеглим силою відібрати у журналістів картки пам'яті та стерти відео. Але кадри відновили. І тепер фігурантам загрожує до п'яти років ув'язнення - за перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людей.