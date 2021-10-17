Ексголові правління Укрексімбанку присудили нічний домашній арешт [ Редактировать ]
Безробітний - і під нічним домашнім арештом. Цього тижня суд обрав запобіжний захід ексголові правління Укрексімбанку Євгенові Мецгеру. Його, разом із керівником пресслужби банку та головним охоронцем, звинувачують у нападі на знімальну групу програми "Схеми".
Прокуратура вимагала для банкіра цілодобовий домашній арешт, але суддя - замінив його на нічний. Такий самий запобіжний захід одержав і речник фінустанови - Володимир Пікалов. А от охоронець, який силою забирав техніку і крутив руки журналістам - Ігор Тельбізов отримав особисте зобов'язання. Своєї провини підозрювані не визнають. Переконують: скандальне відео, яке оприлюднили "Схеми" - змонтоване. До того ж Євген Мецгер уже попросив вибачення і навіть звільнився!
Скандал, нагадаю, спалахнув два тижні тому. Під час інтерв'ю про кредит на 60 мільйонів доларів, який видали донецькому бізнесмену, голова державного Укрексімбанку Мецгер наказав підлеглим силою відібрати у журналістів картки пам'яті та стерти відео. Але кадри відновили. І тепер фігурантам загрожує до п'яти років ув'язнення - за перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людей.
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Цього тижня на голову "Укрексімбанку" Євгена Мецгера звалилася несподівана і геть небажана для нього слава. Він став разом із двома своїми підлеглими фігурантом спершу скандалу, а потім - фігурантом кримінальної справи.
Відстороненого голову "Укрексімбанка" Мецгера відправили під нічний домашній арешт. Альтернативний запобіжний захід призначили й речнику пресслужби фінустанови. А очільника Департаменту безпеки взагалі відпустили під особисте зобов'язання.
Як повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець, відстороненого від посади голову "Укрексімбанку" Євгена Мецгера Голосіївський районний суд відправив під нічний домашній арешт.
Крім нього, підозри вже мають голова банку Євген Мецгер і директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов.
На журналістів напали в понеділок під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку". У них силою відібрали камеру та намагалися стерти записи.