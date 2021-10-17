Інша гучна справа - смерть Антона Полякова - обростає новими подробицями. У крові народного депутата знайшли метадон. І тепер запитання - він вжив наркотичний препарат сам чи ні?

У кишенях Полякова знайшли багато грошей та загадкові катетери з невідомою речовиною? Звідки все це? Про що кажуть і про що мовчать правоохоронці - розповість Інна Томіна.

Чому помер Антон Поляков? Його справа обростає деталями та конспірологічними теоріями. Хоча перші результати експертиз у справі з'являться наступного тижня. Це нам розповіли у МВС. А доки триває розслідування, версії загибелі депутата не змінилися - природна смерть або отруєння. Також Подробицям Тижня стало відомо, що таксиста - знову допитали. Але вже на поліграфі.

Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України:

У ході цього допиту ми поставили цілу низку додаткових питань, щодо обставин його виклику, щодо стану самого Полякова під час того, як він пересів до автівки водія таксі.

У таксівку Антон Поляков сів близько другої ночі. До того - нардеп довго кружляв містом іншим автомобілем, разом із двома людьми.

Іван Вигівський, начальник ГУ Нацполіції в Києві:

Загиблий в нічний час вживав алкогольні напої в одному із розважальних закладів міста Києва зі своїм знайомим. Після чого вони сіли до машини цього знайомого і поїхали по місту Києву.

Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України:

Співрозмовник пана Полякова завчасно викликав водія таксі, який спочатку катався за ними, надалі Полякова було пересаджено саме до водія таксі.

Один зі співрозмовників - це Руслан Джамбулатов, помічник народної депутатки Ганни Скороход. Його правоохоронці теж допитали, але не затримали. Хто другий? - в поліції не кажуть. Та стверджують: усі фігуранти - встановлені.

Іван Вигівський, начальник ГУ Нацполіції в Києві:

Ніхто не затриманий, тому що у нас немає підстав на цей час, до встановлення всіх обставин. Тобто, сказати, що це було умисне вбивство - ми не можемо.

Тим часом у мережі з'явилися кадри передостанніх годин життя парламентарія. Він - у кафе, встає з-за столу, де з ним сиділи ці самі двоє. Біля виходу затримується на кілька секунд - і йде.

А це вже відео з нагрудних камер патрульних. За кілька годин. Полякова намагаються реанімувати правоохоронці й медики швидкої. Марно. Офіційною причиною смерті назвали - хворобу серця.

Надія Максимець, речниця прокуратури Києва:

Внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Крім того, на цей час слідство очікує результати інших судових медичних досліджень.

Підтвердили в поліції й те, що в крові Антона Полякова виявили не тільки алкоголь, а й метадон. І головне запитання - чи свідомо він його вжив? У кишенях депутата знайшли два катетери з невідомою речовиною брунатного кольору і гроші. Що за катетери? Правоохоронці поки що - не коментують.

Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України:

Тим не менш хотів би звернути увагу на досить великі грошові суми, які були знайдені в кишенях, нагадаю, це було трошки більше ніж 10 тисяч гривень і трошки більше ніж 800 доларів США.

Загадкові катетери - зараз на експертизі. А в те, що Поляков сам вжив перед смертю метадон - багато його колег не вірять.

Тарас Батенко, народний депутат, "За майбутнє":

В нас питання - наскільки природною могла бути смерть нашого колеги, тому що за нашою інформацією, якою ми володіємо, ми переконані, що ніякі наркотичні засоби він не вживав. Отже, кому це було потрібно? Ми хочемо власне докопатися істини в цьому питанні.

Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний:

Дійсно, тут не можна підміняти собою правоохоронні органи, експертизи, але багато питань, які постають. Скажімо так - те, про що сьогодні говорять - воно не дуже схоже на ту поведінку, яку особисто я бачив з боку Антона Едуардовича.

В останню путь провели Антона Полякова у понеділок, на його батьківщині - на Чернігівщині. На прощання в обласну філармонію прийшли сотні людей.

Він навіть мені часто зауваження робив... Рома кидай, не порть здоров'я.

Уже після похорону, біля могили сина мама Антона Полякова записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку:

Вчора ми поховали нашого любого синочка Антона. Хочу сказати велике спасибі усім добрим людям за щире співчуття нашому горю.

Антону Полякову було 33 роки. Він пройшов до Верховної Ради зі "Слугами". Але згодом його виключили з фракції через розбіжності із позицією партії. Нардеп увійшов до групи "За майбутнє". В Антона Полякова залишилося двоє дітей.