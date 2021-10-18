На фермі, де вирощували канабіс, виявили схованку із замороженими тушками сонь.

В Італії правоохоронці проводили рейд на фермі, де вирощували канабіс, і виявили схованку із замороженими тушками сонь - це гризуни, схожі на білок.

За словами захисників природи, запечених сонь полюбляють подавати на бенкетах, організованих мафіозним кланом "Ндрангета" в Калабрії. Браконьєри спеціально виловлюють тваринок в місцевому національному парку.

Все знайдене конфіскували, затримали трьох людей.