В Італії правоохоронці затримали мафіозних браконьєрів [ Редактировать ]
В Італії правоохоронці проводили рейд на фермі, де вирощували канабіс, і виявили схованку із замороженими тушками сонь - це гризуни, схожі на білок.
За словами захисників природи, запечених сонь полюбляють подавати на бенкетах, організованих мафіозним кланом "Ндрангета" в Калабрії. Браконьєри спеціально виловлюють тваринок в місцевому національному парку.
Все знайдене конфіскували, затримали трьох людей.
по теме
Біологи ж наголошують - ламантини є справжнім скарбом морського тваринного світу. Проте на Кубі рік у рік їхня кількість невпинно зменшується.
Кілька століть тому вірмени перетворили невелике карпатське село на хутряне королівство. А австрійці - на головного кутюр'є для армії.
В Италии с пятницы ввели новые меры, связанные с пандемией коронавируса
Рептилія належить до виду шкірястих черепах - найбільших у світі. Їхня вага може сягати дев'ятисот кілограмів.
Кубинські рибалки сприймають цих ссавців тільки як шанс заробити гроші. Адже м'ясо цих тварин вважається делікатесом і, відповідно, дорого коштує.