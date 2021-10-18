Норвезька поліція змінила версію слідства в справі лучника: чоловіка вважають психічнохворим [ Редактировать ]
Теракт чи вчинок психічнохворої людини. Житель невеликого норвезького містечка минулого тижня убив 5 людей. Що спонукало чоловіка до такого злочину і чому правоохоронці змінили версію слідства - розкаже Тетяна Логунова.
Море свічок та квітів. Маленьке містечко Конгсберг, що на півдні Норвегії, сумує за своїми загиблими.
Елен, жителька Конгсберга:
Для нас дуже важливо бути тут, щоб показати рідним загиблих, що ми разом із ними. Я не знала особисто людей, яких вбили. Але водночас, я відчуваю, що ми були знайомі.
Еспен Андерсен Браатен. 37 років. Громадянин Данії, який мешкав у Конгсберзі. В середу ввечері він узяв лук та стріли і пішов у центр міста полювати... на людей. Цілив навмання. За 10 хвилин убив п'ятьох перехожих - чотирьох жінок та чоловіка. Ще двох важко поранив.
Маркус, очевидець:
Я бачив чоловіка, в якого зі спини стирчала стріла. Так, прямо зі спини. Це наш поліцейський, який того вечора був не на службі. Його поранили біля магазина.
Стрільця заарештували живим і неушкодженим. Спочатку поліція кваліфікувала його дії як "теракт". Утім, після допиту лучника основна версія змінилася.
Пер Томас Онхольт, представник поліції:
Виглядає так, що найімовірніше, його дії були спричинені психічним розладом. З огляду на стан здоров'я, затриманий перебуває у закритому психіатричному закладі. Він зізнався у скоєному, але не визнає себе винним.
Конгсбергський лучник був відомий поліції і раніше. Його притягали до відповідальності за крадіжку, торгівлю наркотиками та погрози власним батькам. Кілька років тому чоловік прийняв іслам і, на думку правоохоронців, був схильний до радикалізації. Сусіди ж згадують - він був тихим і злим.
Ян, сусід:
Кремезний чоловік, з коротким волоссям і стурбованим, ні, не те слово, із серйозним виразом обличчя. Він ніколи не усміхався. Лише недоброзичливо дивився. Він виглядав злим. І він завжди був один.
Убивство людей засудив і новий прем'єр Норвегії. Йонас Гар Стьоре офіційно очолив уряд на наступний день після подій у Конгсберзі. У своєму першому виступі він висловив співчуття і згадав про теракт, який 10 років тому шокував не тільки Норвегію, а й увесь світ.
Йонас Гар Стьоре, прем'єр-міністр Норвегії:
У моєму уряді є два міністри, які пережили трагедію на острові Утойя. Ще шестеро людей, які були там, працюють на різних посадах в урядовій команді. Це був жахливий теракт. І події, які ми переживаємо нині, змушують нас думати про людей, які бачили цей жах на власні очі.
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