Гаїтська банда викрала 17 людей [ Редактировать ]
На Гаїті викрали 16 американців і одного канадця. Це були християнські місіонери разом з родинами. Вони прямували автобусом до аеропорту.
Серед зниклих - жінки й діти. За даними Нью-Йорк Таймс, до викрадення причетна одна з банд, які орудують на Гаїті.
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