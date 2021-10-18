Це були християнські місіонери разом з родинами.

На Гаїті викрали 16 американців і одного канадця. Це були християнські місіонери разом з родинами. Вони прямували автобусом до аеропорту.

Серед зниклих - жінки й діти. За даними Нью-Йорк Таймс, до викрадення причетна одна з банд, які орудують на Гаїті.

Після вбивства президента Жовенеля Моїза улітку, кримінальні групи контролюють половину столиці Порт-о-Пренс.