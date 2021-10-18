Індія потерпає від повеней: стихія забрала життя 21 людини [ Редактировать ]
Південь Індії потерпає від повеней. Через тривалі зливи місцеві річки вийшли з берегів, подекуди сталися зсуви ґрунту. У штаті Керала стихія вже забрала життя щонайменше 21 людини.
Затоплено будинки та сільськогосподарські угіддя. Влада розпочала евакуацію. Чотири роки тому у цьому ж штаті внаслідок повеней загинуло понад 400 жителів. Майже 200 тисяч змушені були покинути свої домівки.
Житель Коттаяма:
Вчора було чотири зсуви з пагорба позаду мене. Уся вода, все, що там було, ринуло вниз. П'ять крамничок тут внизу геть-чисто змило.
Жителька Коттаяма:
Схил поряд з нашим домом не витримав. Було багато руйнувань і втрат. Будинок знесло. Дітей знесло. Вода затопила наші домівки - ось тому нас евакуювали.
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