Майже 200 тисяч змушені були покинути свої домівки.

Південь Індії потерпає від повеней. Через тривалі зливи місцеві річки вийшли з берегів, подекуди сталися зсуви ґрунту. У штаті Керала стихія вже забрала життя щонайменше 21 людини.

Затоплено будинки та сільськогосподарські угіддя. Влада розпочала евакуацію. Чотири роки тому у цьому ж штаті внаслідок повеней загинуло понад 400 жителів. Майже 200 тисяч змушені були покинути свої домівки.

Житель Коттаяма:

Вчора було чотири зсуви з пагорба позаду мене. Уся вода, все, що там було, ринуло вниз. П'ять крамничок тут внизу геть-чисто змило.

Жителька Коттаяма: