У музеї просто неба в Чернівцях уперше за 35 років поповнення. Дві старовинні буковинські хати, яким понад сто років. Їх розібрали, перевезли і знову зібрали на новому місці. А тоді влаштували новосілля.

Нові об'єкти в чернівецькому музеї просто неба - свідчення етнічного розмаїття регіону. Першу хату, гуцульську, привезли з буковинських Карпат. Другу - із румунського села в Підгір'ї. Обом понад сто років. Історики об'їздили пів області, перш ніж знайти автентичні будівлі.

Іван Пілат, директор Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту:

Зазвичай такі хати, вже ніхто не живе в таких хатах. Вони вже самі по собі доживають віку. І ми доказуємо людям, що це історія, що це наші витоки, що це наша традиція і її треба зберегти.

За буковинською традицією влаштували входини, тобто новосілля. Спершу гостей приймали біля гуцульської хати. Її скомпонували з кількох будинків із різних сіл. А одній зі стін понад 200 років! Пан Микола сьогодні - господар обійстя.

Микола Штефуряк, краєзнавець:

У гірській хаті має бути перш за все одна скриня до їди, а друга для одежі, такої, яка пролюдна. Завжди була піч для жінки, бо вона мусила пекти хліб, вона мусила дітям їсти зварити.

Не менш важливу роль у побуті гуцулів відігравав ткацький верстат.

Павло Хрищук, краєзнавець:

Тут ткали ліжники, ткали різні запаски і так дальше. Ліжко дерев'яне, просте, сіно.

Гуцульські садиби будували зі смереки без жодного цвяха. Хата невелика - на дві кімнати. Одна мала господарське призначення, в іншій, де піч, готували їсти та спали.

Павло Хрищук, краєзнавець:

Проживало тут, скажем, три сім'ї. І це було! І дітей куча, і було по 16 чоловік, скажем, в такій кімнаті.

А це хата, у якій мешкали буковинські румуни. Також із дерева, проте інтер'єр дещо інший, ніж у гуцулів. А для цього чоловіка будинок - не просто музейний об'єкт. У ньому проживала його прабабуся.

Ілля Товарніцький, житель села Верхні Петрівці:

Воспоминания детства. Там когда-то раньше, во время, когда румынская власть была, там был… магазин у них был.

У музеї просто неба, крім споглядання предметів давнини, відвідувачі зможуть і поласувати буковинськими стравами.

Іван Пілат, директор Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту:

Ми будемо, як на Буковині годиться, замащувати піч, пригощати гостей, туристів. Тобто це буде об'єкт діючий - і експозиційний, і діючий.

Навколо хат планують облаштувати автентичні обійстя з огорожею, криницею та стодолами. До слова, на нові об'єкти не витратили жодної бюджетної гривні, допомогли меценати.