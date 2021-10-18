Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что пандемия коронавируса может закончиться в мире уже в следующем году. Однако при этом болезнь продолжит существовать.

Я оптимист, считаю, что в следующем году мы выйдем из пандемии, но, конечно же, коронавирус не закончится. И, возможно, нам придется с ним жить. Но вы знаете, это, как и с гриппом. Есть вакцины от гриппа. Каждый год они слегка адаптируются под новые штаммы, и люди вакцинируются - и все нормально.

Также он считает, что в каждой стране система здравоохранения должна играть первоочередную роль, чтобы пандемия не повторилась.

Если не будет здравоохранения и здоровья, то не будет ни экономики, ни безопасности, ни социального покоя. Нужно инвестировать в здравоохранение.

Он пояснил, что сейчас миру необходимо, чтобы 80-85% его населения было вакцинировано от COVID-19.

В 35 из 53 стран Европейского региона ВОЗ наблюдается плато по вакцинации, то есть количество вакцинированных людей больше не растет.

Он добавил, что ВОЗ провела исследование поведенческих моделей населения, чтобы понять, кто не хочет прививаться и по какой причине.

Мы выяснили, что люди не обязательно категорически против вакцинации. Скорее, у людей есть вопросы, на которые они хотят получить ответы. Например, раньше вакцина разрабатывалась годами, а эта вакцина была разработана очень быстро, действительно ли она безопасна? Да, вакцины прошли все процедуры проверок, и они безопасны.

Ранее мы писали о том, что известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал свои прогнозы когда может закончиться пандемия коронавирусной инфекции.

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