Депутаты от Слуги народа могли использовать выездное собрание в Трускавце для пропаганды вакцинации от коронавируса, однако не воспользовались хорошей возможностью. Об этом заявил известный врач и телеведущий Евгений Комаровский, передает "Украина 24".

"Все иногда делается... Не хочется об этом в программе говорить - через задницу. Когда "слуги" рванули в Трускавец... у меня сразу возникла эта мысль - вы собираете людей, которые, по большому счету, на пике публичности, которые носятся по всем ток-шоу, которые общаются с кучей людей. Что сейчас волнует людей больше всего? Конечно же, тема коронавируса. Она страшно актуальна, причем осенняя вспышка наверняка победит весеннюю по напряженности. Особых сомнений уже нет", - говорит Комаровский.

Комаровский отмечает, что людям нужно как можно больше говорить о коронавирусе и вакцинации.

"Людям, которые находятся на острие информационного поля, надо как "Отче наш" знать, что такое хорошо, что такое плохо, отвечать на те самые вопросы. И было бы очень умно, если бы кто-то из Офиса президента или из руководства партии "Слуга народа" просто сказал бы - Евгений Олегович, мы тут все собираемся, можно, Вы приедете и дадите нам инструкцию? Как разговаривать, как рассказывать про вакцинацию, какие есть вопросы, какие спорные проблемы?" - объяснил доктор.

Как отметил Комаровский, именно по такому пути пошел, например, Харьковский горсовет.

"Я был в Харьковском горсовете и отвечал на вопросы депутатов. Я считаю, что это было очень правильно. Эти депутаты хотя бы знают, как отвечать, когда к ним люди обращаются", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал свои прогнозы когда может закончиться пандемия коронавирусной инфекции.

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