Влада Білорусі вислала з країни посла Франції.

Офіційного пояснення такого рішення Мінськ не надає, але ЗМІ пишуть, що Ніколя де Лакост, який обійняв посаду посла у 2020, ніколи не зустрічався з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком і не вручив йому вірчих грамот.

Також він відкрито критикував режим Лукашенка за порушення прав людини. Раніше з Білорусі вислали посла Латвії та цілу низку європейських дипломатів.