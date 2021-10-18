Білорусь вислала з країни французького посла [ Редактировать ]
Влада Білорусі вислала з країни посла Франції.
Офіційного пояснення такого рішення Мінськ не надає, але ЗМІ пишуть, що Ніколя де Лакост, який обійняв посаду посла у 2020, ніколи не зустрічався з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком і не вручив йому вірчих грамот.
Також він відкрито критикував режим Лукашенка за порушення прав людини. Раніше з Білорусі вислали посла Латвії та цілу низку європейських дипломатів.
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