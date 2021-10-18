Отмена перевода часов: когда Рада вернется к рассмотрению вопроса [ Редактировать ]
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Верховная Рада Украины вернется зимой к рассмотрению законопроекта об отмене сезонного перевода часов. Предполагается, что Украина останется на зимнем времени. Об этом в ходе брифинга заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.
По его словам, голосовать за отмену перевода часов, когда Украина перешла на летнее время, не имело смысла.
Потому что идеология, которая закладывалась в этот документ, - сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время. Поэтому, я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна быть снова поднята.
Дискуссия будет вестись в соответствии с решениями Европейского союза. Украина перейдет на зимнее время в ночь на 31 октября - часы нужно будет перевести на один час назад.
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