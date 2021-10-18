Війна на Донбасі: ворог тричі атакував за минулу добу [ Редактировать ]
Від початку доби на фронті - три ворожі атаки. Незаконні збройні формування вели вогонь у напрямку Новолуганського і Пісків зі станкових і протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Наші захисники дали гідну відсіч. Втрат серед армійців - немає. З передової, репортаж Станіслава Кухарчука.
Ось такою мелодією понівеченого металу нас зустрічають Піски. Колись курортне селище в передмісті Донецька вже восьмий рік стоїть у руїнах - бої тут не припиняються ні вдень, ні вночі. Хоча до позицій наша група пройшла без пригод.
Зараз у Пісках відносне затишшя, адже ворог попросив запровадити режим припинення вогню на час ремонтних робіт на одній із шахт… щоправда, перед цим накрив наші позиції з важких мінометів.
Те, що сусідів зранку обстрілювали, Єгор не чув - міцно спав після нічного чергування. Але мінометному нальоту не дивується - до розривів та стрільби оборонці Пісків уже давно звикли.
Єгор, військовослужбовець Збройних сил України:
Крили та й крили. Хай криють далі. - Ніхто тут на це навіть уваги не звертає? - Та, в принципі, все рівно - хай працюють, наші будуть у відповідь давати.
Попри тимчасове перемир'я наші вояки очей з ворожих позицій не спускають. Тут, на передовій, про так званий "режим припинення вогню" противник у будь-який момент може просто забути.
Все видно чудово… Зеленка вже впала, видно позиції дуже гарно… Видно окопи нові, бліндажі.
Поки є можливість і час саперна група намагається хоч якось розчистити вулиці селища від нерозірваних боєприпасів. Тутешні руїни, садки й посадки буквально всіяні снарядами та мінами. Те, що не можна перенести, Максим знищує на місці. Та роботу інженера ледь не зриває ворожий снайпер - він помітив пересування нашої групи.
Та попри ворожий вогонь роботу треба зробити - Максим підпалює дроти й ми відходимо. На рух снайпер миттєво реагує.
Сховатися від вибуху та снайпера нам допомагають руїні Пісків - це найкраща схованка на відкритій місцевості.
Через небезпеку військові якнайшвидше виводять нас із зони ураження. Режим припинення вогню в Пісках закінчився так само раптово, як і розпочався. Виходити із села нам доводиться вже під акомпанемент крупнокаліберних кулеметів.
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