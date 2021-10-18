"Післявихідна" ковідна статистика така. За добу маємо плюс дев'ять з половиною тисяч інфікованих. 177 хворих - померли. Найбільше нових випадків - в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Вакцину проти ковіду за добу отримали понад 50 тисяч українців. Повністю імунізувалися від початку кампанії - шість з половиною мільйонів українців.

Тим часом невпинно зростає кількість людей, яким потрібна госпіталізація, і зменшується кількість вільних місць. Лише за вчора до лікарень доправили понад три тисячі пацієнтів.