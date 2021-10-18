COVID-19 в Україні: невпинно зростає кількість людей що потребує госпіталізації [ Редактировать ]
"Післявихідна" ковідна статистика така. За добу маємо плюс дев'ять з половиною тисяч інфікованих. 177 хворих - померли. Найбільше нових випадків - в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Вакцину проти ковіду за добу отримали понад 50 тисяч українців. Повністю імунізувалися від початку кампанії - шість з половиною мільйонів українців.
Тим часом невпинно зростає кількість людей, яким потрібна госпіталізація, і зменшується кількість вільних місць. Лише за вчора до лікарень доправили понад три тисячі пацієнтів.
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За даними МОЗу, вже вісім областей відповідають "помаранчевій" карантинній зоні: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька.
За даними МОЗу - це Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська та Херсонська області. На сьогодні в Україні зайняті вже половина всіх ліжок для інфікованих.
Щоб він з'явився в українців, вісімдесят відсотків з них мають перехворіти або вакцинуватися.
У п'ятірку країн із найбільшим поширенням коронавірусної інфекції також входять Туреччина, Сполучені Штати й Індія.
За весь час пандемії ковід забрав життя 60 тисяч восьмисот українців. Повністю щеплених нині майже шість із половиною мільйонів громадян.