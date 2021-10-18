В окупованій Горлівці фактично взяли в заручники спостерігачів ОБСЄ. За даними української делегації в ТКГ, двоє невідомих у цивільному заборонили працівникам місії залишати готель, у якому вони живуть. Київ вважає, у такий спосіб спостерігачів хочуть витіснити з окупованих територій.

Я нагадаю, раніше ОБСЄ зупинила роботу своєї місії на Донеччині - після того, як протестувальники заблокували вхід до готелю, де базуються спостерігачі.

Незаконні збройні формування вимагають звільнити громадянина Росії Андрія Косяка. Його українські армійці затримали минулого тижня - за те, що вів розвідку на позиціях поблизу Золотого та брав участь в обстрілах. На окупованих територіях заявляють, що він нібито був членом спільного центру контролю і координації.

Олег Ніколенко, речник МЗС України: