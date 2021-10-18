В киевской маршрутке возникла поножовщина [ Редактировать ]
В Киеве на остановке общественного транспорта возле станции метро "Левобережная" пассажир маршрутки получил удар ножом в живот. Мужчину ранил другой пассажир, с которым у него возник конфликт.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Как предварительно установили правоохранителей, между двумя мужчинами возник конфликт во время посадки. В ходе спора один из них ударил своего оппонента ножом в живот.
"Прохожие остановили злоумышленника и передали правоохранителям. Им оказался уроженец Полтавщины, 1971 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления", - рассказали в полиции.
Правоохранители зарегистрировали инцидент в Журнале единого учета и сейчас проводят проверку. После проверки полиция предоставит правовую квалификацию события.
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