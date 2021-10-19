Оперативники виявили контрабанду з Румунії на 2,5 мільйони гривень [ Редактировать ]
Оперативники ДБР припинили контрабанду з Румунії на 2,5 мільйони гривень.
Вантажівки зупинили на Чернівецькій митниці. В них виявили 7 тонн одягу, за який імпортери мали б сплатити пів мільйона гривень мита. До оборудки причетні працівники митниці.
Вони оформлювали ваговози з товаром, як "порожні". І безперешкодно пропускали їх до України. На водіїв вантажівок склали протоколи про порушення митних правил, а товар вилучили. Причетним готують підозри.
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