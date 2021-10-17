Глава Пентагона Ллойд Остин во время предстоящего визита в Украину и Грузию призовет власти этих стран выполнить требования для членства в Североатлантическом альянсе. Об этом говорится в распространенном 17 октября заявлении американского военного ведомства, передает ТАСС.

В нем констатируется, что Остин "посетит Грузию, Украину и Румынию до приезда на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе".

И в Грузии, и на Украине Остин подчеркнет, что дверь НАТО открыта, и призовет эти страны осуществить необходимые изменения, чтобы они могли получить право на членство в оборонном альянсе.

В заявлении Пентагона констатируется, что Румыния является "образцовым союзником" и с нее стоит брать пример и Украине, и Грузии.

Все три государства выходят к Черному морю, Остин обсудит с их руководством безопасность Черного моря, он будет стремиться к укреплению сотрудничества между этими тремя странами... Остин встретится с военными США, которые работают с грузинскими, украинскими и румынскими военнослужащими.

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Одной из главных тем встречи министров обороны НАТО будет новая стратегическая концепция альянса, уточняется в заявлении. Они также "обсудят Россию".

В американском военном ведомстве уточнили, что у Остина будет возможность обсудить "прогресс Украины в проведении реформ в сфере обороны и военной промышленности, необходимых для продвижения евроатлантических устремлений" Киева, а также "региональное сотрудничество союзников и партнеров в Черном море". Поездка должна будет подчеркнуть "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ллойд Остин возглавил Пентагон в начале 2021 года. Остин был 200-м человеком, когда-либо получившим звание четырехзвездного армейского генерала, но только шестым афроамериканцем. Генерал Остин возглавлял центральное командование войск США с 2013 по 2016 год. Ранее генерал был заместителем начальника штаба сухопутных войск США и последним командующим группировкой войск США в Ираке.

Глава Пентагона поддержал предоставление военной помощи Украине, в том числе и вооружений, чтобы "сохранять территориальную целостность" страны.

Остин пообещал "активно анализировать потребности Украины в военной помощи и при необходимости вносить коррективы". Он считает, что "Соединенные Штаты в настоящее время в состоянии удовлетворить самые насущные оперативные потребности Украины".

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Напомним, что в марте 2021 года США предоставили Украине на укрепление безопасности $125 млн, а в июне - еще $150 млн.

Во время визита президента Зеленского в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом стало известно, что США выделили Украине на оборону еще $60 млн. Глава Белого дома распорядился направить средства "на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине".