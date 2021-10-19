В них виявили 7 тонн одягу, за який імпортери мали б сплатити пів мільйона гривень мита.

Оперативники ДБР припинили контрабанду з Румунії на 2,5 мільйони гривень.

Вантажівки зупинили на Чернівецькій митниці. В них виявили 7 тонн одягу, за який імпортери мали б сплатити пів мільйона гривень мита.

До оборудки причетні працівники митниці. Вони оформлювали ваговози з товаром, як "порожні". І безперешкодно пропускали їх до України.

На водіїв вантажівок склали протоколи про порушення митних правил, а товар вилучили. Причетним готують підозри.