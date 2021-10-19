На Чернівецькій митниці оперативники ДБР припинили контрабанду [ Редактировать ]
Оперативники ДБР припинили контрабанду з Румунії на 2,5 мільйони гривень.
Вантажівки зупинили на Чернівецькій митниці. В них виявили 7 тонн одягу, за який імпортери мали б сплатити пів мільйона гривень мита.
До оборудки причетні працівники митниці. Вони оформлювали ваговози з товаром, як "порожні". І безперешкодно пропускали їх до України.
На водіїв вантажівок склали протоколи про порушення митних правил, а товар вилучили. Причетним готують підозри.
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Вантажівки зупинили на Чернівецькій митниці. В них виявили 7 тонн одягу, за який імпортери мали б сплатити пів мільйона гривень мита.
Вздовж лінії рубежу відводяться 50-метрові зони. Йдеться про десятки тисяч гектарів. Але проблема в тому, що ці землі допер належать або людям, або громадам.
Там знову на два місяці подовжили надзвичайний стан на межі з Білоруссю. Останніми днями польські прикордонники фіксують рекордну навалу мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС.
Такі завдання на наступний рік ставлять у Держприкордонслужбі та Міністерстві внутрішніх справ. Роботи по облаштуванню кордону розпочалися ще в 15-му році на харківській ділянці.
Нині по всій території держави відводяться 50-метрові зони вздовж лінії рубежу. Йдеться про десятки тисяч гектарів. Але проблема в тому, що ці землі допер належать або людям, або громадам.