До Києва евакуювали родину з сирійського табору закритого типу [ Редактировать ]
До Києва прибув четвертий евакуаційний рейс із Сирії. Цього разу на борту була родина, яка понад два роки перебувала у таборі закритого типу "Родж" на півночі Сирії. Йдеться про кримчанку та чотирьох її дітей.
Це вже четвертий подібний рейс і невдовзі буде наступний, повідомили в Офісі Президента. Такі операції проводяться спільно Міністерством закордонних справ, Головним управлінням розвідки Міноборони та іншими відповідальними відомствами.
Фатіма Бойко, координаторка об'єднання родичів за повернення дітей із Сирії:
Я очень верю и надеюсь, что остальные женщины и дети будут возвращены. Пока сейчас там карантин и просто нам их не разрешают забрать из-за карантина. Всем спасибо. Они на свободе. Пережили ужасы войны.
Роман Машовець, заступник керівника Офісу Президента України:
Ми планували сьогодні витягнути всіх наших громадян, які залишились в лагерях "Аль-Хол" і "Родж". Але, на жаль, лагер "Аль-Хол", який знаходиться в північній Сирії, знаходиться на каратині. Ковід. Невдовзі ми плануємо цю останню. Наших громадян, це 11 сімей, доставити в Україну.
Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:
Кожне людське життя українця для нашої держави є найвищою цінністю. Тому українська влада робить усе можливе, а коли треба, і неможливе для того, щоб врятувати українських громадян, де б вони не знаходились, якщо вони опиняються у складній ситуації, як от зараз, ми бачимо, ця родина.
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