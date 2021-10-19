Це вже четвертий подібний рейс і невдовзі буде наступний, повідомили в Офісі Президента.

До Києва прибув четвертий евакуаційний рейс із Сирії. Цього разу на борту була родина, яка понад два роки перебувала у таборі закритого типу "Родж" на півночі Сирії. Йдеться про кримчанку та чотирьох її дітей.

Це вже четвертий подібний рейс і невдовзі буде наступний, повідомили в Офісі Президента. Такі операції проводяться спільно Міністерством закордонних справ, Головним управлінням розвідки Міноборони та іншими відповідальними відомствами.

Фатіма Бойко, координаторка об'єднання родичів за повернення дітей із Сирії:

Я очень верю и надеюсь, что остальные женщины и дети будут возвращены. Пока сейчас там карантин и просто нам их не разрешают забрать из-за карантина. Всем спасибо. Они на свободе. Пережили ужасы войны.

Роман Машовець, заступник керівника Офісу Президента України:

Ми планували сьогодні витягнути всіх наших громадян, які залишились в лагерях "Аль-Хол" і "Родж". Але, на жаль, лагер "Аль-Хол", який знаходиться в північній Сирії, знаходиться на каратині. Ковід. Невдовзі ми плануємо цю останню. Наших громадян, це 11 сімей, доставити в Україну.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України: