Украинские города стали заложниками непродуманных действий власти в газовой отрасли. Об этом Сопредседатель "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко написал на своей странице в Facebook.

"Украинские города стали заложниками непродуманных действий нынешней и прошлой власти в газовой отрасли. Недавно я с рабочей поездкой посещал Нежин. Ситуация с теплокоммунэнерго там вообще дикая. Запуск отопительного сезона усложняется фактом, что процедура банкротства коммунального предприятия была запущена еще несколько лет назад. Фактически, государство не дает там спокойно запустить отопительный сезон. Но поступать подобным образом с предприятием, которое обслуживает город, не имеет право ни государство, ни "Нафтогаз", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель ОП-ЗЖ добавил, что заложниками нынешней ситуации оказались несколько десятков тысяч людей, и пообещал направить депутатский запрос для решения этой проблемы. По его словам, общее состояние подготовки к отопительному сезону по стране - плохое.

"Власть абсолютно не подготовилась, не продумала, какими будут цены, не продумала, как быть с предприятиями, у которых есть долги, не отработала механизм реструктуризации задолженности таких предприятий. А ведь они попали в долги из-за того, что цена на газ была повышена волюнтаристски в 10 раз за последние 7 лет. Из-за этого вся коммунальная сфера оказалась в уязвимом положении", - подчеркнул оппозиционный политик.

Народный депутат уверен, что меморандум о неповышении тарифов исполняться не будет. Поскольку прописанные в нем цены на газ для теплокоммунэнерго уже привели к повышению тарифов - от 30% до 100%, и ТКЭ будут вынуждены повышать тарифы. Он напомнил, что ОП-ЗЖ зарегистрировала в парламенте законопроект о смешивании газа внутренней добычи и импортного, принятие которого позволит не повышать цены на природный газ.

"Мы знаем, как помочь людям, коммунальным предприятиям и промышленности. Мы внесли в парламент соответствующий законопроект, и будем требовать, чтобы он был принят", - резюмировал Юрий Бойко.