Икота оказалась симптомом смертельного заболевания [ Редактировать ]
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Частая икота может указывать на развитие онкологического заболевания. К такому выводу пришли британские ученые, пишет газета Express.
Икота, как правило, возникает из-за чрезмерно быстрого приема пищи, слишком большого количества еды или употребления алкоголя. Однако в ряде случаев этот симптом сигнализирует о возникновении рака пищевода.
"Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины", - приводит издание слова доктора Хуссейна Абдеха.
Постоянная икота, приступы которой длятся свыше нескольких часов, требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, предупреждают специалисты.
Рак пищевода - злокачественная опухоль, исходящая из слизистой оболочки пищевода. Основными симптомами этого заболевания являются прогрессивное нарушение глотания сначала твердой пищи, позже - жидкой, а также непреднамеренное снижение массы тела.
К основным факторам риска, которые могут вызвать возникновение рака пищевода относятся постоянный прием горячей, грубой и плохо пережеванной пищи, употребление спиртных напитков, курение, а также термические и химические ожоги пищевода.
Ранее "Подробности" писали о том, что ученые назвали главную причину рака поджелудочной железы.
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