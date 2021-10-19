"Власть делает отечественные предприятия неконкурентоспособными и на внутреннем, и на международном рынках" - Бойко [ Редактировать ]
Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко написал в Facebook.
"Отечественные предприятия могут быть конкурентоспособными и на внутреннем, и на международных рынках. Но при нынешней государственной политике, а точнее – ее отсутствии, это невозможно", - отметил Юрий Бойко после посещения "Сумыхимпром".
Он добавил, что это одно из передовых предприятий страны в химической отрасли по производству фосфорных минеральных удобрений, и его объемов достаточно, чтобы обеспечить удобрениями все отечественное сельское хозяйство, но драконовские цены на углеводороды делают его работу нерентабельной.
"Власть привела Украину к катастрофической ситуации в энергетике – это ощущают на себе и бытовые потребители, и теплокоммунэнерго, и промышленность, ведь существенное подорожание энергоресурсов серьезно бьет по производству. Поэтому защита промышленности – это то, чем нужно заниматься немедленно, сразу после помощи людям и бюджетной сфере в прохождении отопительного сезона", - подчеркнул оппозиционный политик.
Сопредседатель ОПЗЖ напомнил, что политсила зарегистрировала в Верховной Раде законопроект "О национальном поставщике природного газа", принятие которого позволит стабилизировать цены на отечественном газовом рынке.
"Мы предложили законопроект, который позволит вывести страну из энергетического тупика, и будем добиваться его принятия в парламенте", - резюмировал Юрий Бойко.
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