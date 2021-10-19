Хакери за одну секунду зламали IPhone 13 Pro [ Редактировать ]
Хакери за одну секунду зламали "Айфон 13 Про" на новій операційній системі "АйОС 15". Безпеку смартфона вони перевірили в рамках Міжнародних кіберзмагань, які відбулись у китайському місті Ченду.
Щоб отримати віддалений доступ до ґаджета, хакери атакували одразу кілька вразливих місць софту. Після цього одержали доступ до всіх даних телефону. За це кіберзнавці отримали нагороду - 330 тисяч доларів.
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