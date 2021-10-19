Оновлену Пейзажну алею у Києві відкрили для відвідувачів [ Редактировать ]
Оновлену Пейзажну алею у столиці відкрили для відвідувачів. Там закінчили другу чергу робіт - реконструювали нижню терасу схилу, де раніше були хащі. Зробили гранітне покриття, освітлення й поставили лави. Найдовша - близько п'ятдесяти метрів. А також встановили відеоспостереження та тривожні кнопки.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Сходи, зараз ми знаходимось у кінці урочища Кожум'як. По сходах, які ми збудували - три прольоти. Можна піднятись новою локацією, до великого майданчика, де можна проводити час с дітьми. Ми робимо зі старих таких майданчиків, які були в занедбаному стані, в центрі нашого міста, де взагалі плотність така, достатньо велика. Нові зони відпочинку.
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