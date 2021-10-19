Війна на Донбасі: українським бійцям дошкуляють ворожі снайпери [ Редактировать ]
На Донбасі ворог знову б'є із забороненої зброї. Українські позиції біля Гранітного обстріляли з важких мінометів. А поблизу Авдіївки та Зайцевого застосували гранатомети. Наші військові зупинили ці атаки вогнем у відповідь. А ще українським бійцям постійно дошкуляють снайпери. У цьому переконався Станіслав Кухарчук.
Працює снайпер, розбив трубу розвідника - ось дірка вже… йо! Постріл… попал обратно.
Три постріли й три дірки в трубці розвідника. На Донбасі знову активізувалися ворожі снайпери. Працюють і вдень, і в ночі. Аби дістатися позицій, нам доводиться рухатися посадками й перебігати від балки до балки, бо відкрита місцевість скрізь прострілюється.
Це позиції на околицях окупованої Горлівки. Ворог займає тут панівні висоти. Напередодні, щоб виманити наших бійців з окопів, противник підпалив поле із сухостоєм. Щоправда, природа зіграла злий жарт - вітер повернув вогонь у бік ворожих укріплень. Ті палали до ранку. Аби помститися за невдачу, супротивник обстріляв українських вояків. Ворожий запал тільки злива остудила - воювати в багнюці нікому не хочеться.
Ну ось, на Донбас і прийшов сезон дощів… Бруду, це ми пройшли буквально десять метрів - бруду реально по коліно.
Зараз над окопами тиша. Сергій із побратимом можуть трохи розслабитися. На фронті чоловік - новачок. Підписав контракт лише чотири місяці тому. Сергій - бойовий медик, утім на чергування ходить як звичайний боєць. Але сумка з медичним інвентарем завжди при ньому.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Нічого, нормально все, треба ж комусь ходити, треба комусь надавати допомогу. Це армія.
Затишшя раптово закінчується, немов його й не було. Тільки-но ворог починає прострілювати наші позиції з автомата, Олег буквально прикипає до труби розвідника.
Це ворог стріляє по нам… Можливо виманює, тому, що работає у нас снайпер.
Але на цій ділянці працює не тільки снайпер. Час від часу у траншеї до армійців залітають і ось такі "подарунки". Андрій каже, цю ракету закинули напередодні з ручного гранатомета. Що це за боєприпас, боєць навіть не уявляє…
Ніхто не знає, що це таке… Чи зажигатєльне щось… Ну, ніхто не знає.
Утім наші вояки в боргу у ворога не залишаються. Будь-яка активність противника карається масованим вогнем у відповідь.
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Поблизу Катеринівки на Луганщині противник застосував важкі міномети 120-го калібру. Поблизу Південного та Новолуганського ворог бив із гранатометів та стрілецької зброї.
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