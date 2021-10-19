Глава Пентагону, Ллойд Остін, у Києві з офіційним візитом. Кілька годин тому міністр оборони США провів зустріч із Володимиром Зеленським.

Говорили про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборони. Цих домовленостей, нагадаю, було досягнуто під час візиту українського президента в Штати. І про ситуацію на сході України та в акваторіях Чорного й Азовського морів. Ллойд Остін запевнив Зеленського в рішучій підтримці України з боку Штатів. А український президент, своєю чергою, подякував за допомогу.

Володимир Зеленський, президент України:

Хочу подякувати вам і мою вдячність, будь ласка, передайте президенту Байдену за постійну підтримку України. Ми отримали ту військову допомогу, на шістдесят мільйонів, про яку під час мого візиту говорив президент і ми дуже вдячні. Наша армія дуже вдячна за підтримку Сполученими Штатами Америки. Ще раз повторюю, що Сполучені Штати Америки сьогодні для України, в цей небезпечний момент - в момент конфлікту на сході країни, є безпековим партнером номер один.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Пане Президенте, дякую за гостинність - я радий бачити Вас знову. Добре, що ми мали низку конструктивних переговорів у Вашингтоні в серпні. Сьогодні журналісти цікавилися: чому ми зустрілися так швидко. Причина, звичайно, наші взаємини. Вони для США дуже важливі. Безумовно, це продовження розмови про оборонну галузь. Президент Байден наголошував на важливості цієї теми. І ми готові співпрацювати над зміцненням наших відносин.

А до того, як зустрітися з президентом України, американський міністр спілкувався зі своїм українським колегою.

Ллойд Остін та Андрій Таран провели спільний брифінг. На ньому теж звучали слова підтримки з боку глави Пентагону. А ще йшлося про перспективи вступу України в НАТО. За словами Ллойда, жодна країна не може стати на перешкоді на шляху до альянсу. Також говорили й про ситуацію на Донбасі, і про військову допомогу Америки.

Андрій Таран, міністр оборони України:

Наша система зв'язку на передовій, в зоні проведення Операції об'єднаних сил, базується на американських засобах радіозв'язку, американських засобах криптозахисту. Допомога від Сполучених Штатів Америки на морі, те що ми зараз отримуємо кораблі класу "Айленд", те що ми будемо отримувати швидкісні кораблі класу "Марк-6", дозволить нам значно підвищити наші спроможності на морі. Те що ми маємо змогу отримувати засоби контрбатарейної боротьби... Наскільки це ефективно? Це дуже ефективно.

Ллойд Остін міністр оборони США: