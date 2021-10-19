Гроші отримуватимуть за відмову від газових котлів та перехід на теплові помпи

П'ять тисяч фунтів стерлінгів за встановлення енергоефективних систем опалення. З наступного року британці почнуть отримувати компенсації від держави за відмову від газових котлів та перехід на теплові помпи.

За словами міністра у справах бізнесу, це захистить споживачів від "нестійких" цін на газ. А також знизить залежність Британії від цього палива. Ініціатива коштуватиме країні 450 мільйонів фунтів.

Окремий пакет на 60 мільйонів планують виділити на створення технології екологічно чистої системи опалення. Вона має бути компактною, простою для встановлення і дешевою у використанні.