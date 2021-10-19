Британці отримуватимуть компенсацію за енергоефективне опалення [ Редактировать ]
П'ять тисяч фунтів стерлінгів за встановлення енергоефективних систем опалення. З наступного року британці почнуть отримувати компенсації від держави за відмову від газових котлів та перехід на теплові помпи.
За словами міністра у справах бізнесу, це захистить споживачів від "нестійких" цін на газ. А також знизить залежність Британії від цього палива. Ініціатива коштуватиме країні 450 мільйонів фунтів.
Окремий пакет на 60 мільйонів планують виділити на створення технології екологічно чистої системи опалення. Вона має бути компактною, простою для встановлення і дешевою у використанні.
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Усе - через незмогу покрити витрати на закупівлю газу й електроенергії, ціни на які постійно зростають. Унаслідок цього майже два мільйони британців вимушено змінили постачальника.
Усе - через незмогу покрити витрати на закупівлю газу й електроенергії, ціни на які постійно зростають. Унаслідок цього майже два мільйони британців вимушено змінили постачальника.
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