Українцям можуть обмежити в'їзд до ЄС через спалах коронавірусу [ Редактировать ]
Через спалах коронавірусу українцям знову можуть обмежити в'їзд до Європи. Рішення про внесення України до "червоної" зони Брюссель ухвалить до кінця цього тижня,- повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Останні три з половиною місяці Україна перебувала в так званій "зеленій" зоні. Тому наші туристи могли подорожувати країнами ЄС. Та навіть у разі вилучення з цього переліку, обмеження кожна країна визначатиме окремо. Так пояснив речник МЗС Олег Ніколенко.
Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ:
У разі ухвалення рішення, ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які в попередні тижні вже були виключені із "зеленого списку" ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів, як торік.
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