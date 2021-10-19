Рішення про внесення України до "червоної" зони Брюссель ухвалить до кінця цього тижня

Через спалах коронавірусу українцям знову можуть обмежити в'їзд до Європи. Рішення про внесення України до "червоної" зони Брюссель ухвалить до кінця цього тижня,- повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Останні три з половиною місяці Україна перебувала в так званій "зеленій" зоні. Тому наші туристи могли подорожувати країнами ЄС. Та навіть у разі вилучення з цього переліку, обмеження кожна країна визначатиме окремо. Так пояснив речник МЗС Олег Ніколенко.

Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ: