Оновлена й покращена. У столиці відкрили реконструйовану частину Пейзажної алеї.

До ладу привели нижню терасу, де раніше були хащі. Зробили гранітне покриття, дощову каналізацію, систему поливу газонів та встановили нові лави. Найдовша з них - близько п'ятдесяти метрів.

Також з'явилися камери відеоспостереження і так звані "тривожні" кнопки. В'їзд для авто на Пейзажну алею - закритий. Виняток - лише для мешканців прилеглих будинків та екстрених служб.

Віталій Кличко, міський голова Києва: