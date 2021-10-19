Пейзажну алею у Києві обладнали камерами відеоспостереження та "тривожними" кнопками [ Редактировать ]
Оновлена й покращена. У столиці відкрили реконструйовану частину Пейзажної алеї.
До ладу привели нижню терасу, де раніше були хащі. Зробили гранітне покриття, дощову каналізацію, систему поливу газонів та встановили нові лави. Найдовша з них - близько п'ятдесяти метрів.
Також з'явилися камери відеоспостереження і так звані "тривожні" кнопки. В'їзд для авто на Пейзажну алею - закритий. Виняток - лише для мешканців прилеглих будинків та екстрених служб.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Сходи, зараз ми знаходимось у кінці урочища Кожум'як. По сходах, які ми збудували - три прольоти. Можна піднятись новою локацією, до великого майданчика, де можна проводити час с дітьми. Ми робимо зі старих таких майданчиків, які були в занедбаному стані, в центрі нашого міста, де взагалі плотність така, достатньо велика. Нові зони відпочинку.
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Там закінчили другу чергу робіт - реконструювали нижню терасу схилу, де раніше були хащі. Зробили гранітне покриття, освітлення й поставили лави.
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