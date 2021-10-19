В Харькове власти города подарили незрячим паралимпийцам билеты в зоопарк и обычные книги, речи о книгах со шрифтом Брайля не идет. Также паралимпийская чемпионка-2020 Марина Литовченко рассказала о том, что спортсменам вручили цветы и павербанки от ОГА и облсовета.

Девушка чуть не расплакалась от таких подарков и заботы.

Отметим, что в горсовете Харькова заявили, что разбираются с подарками. И заметили, что выплатили всем участника Паралимпиады из Харькова по 200 тыс. грн.

Читайте также, украинская спортсменка Зоя Овсий стала золотым призером Паралимпиады в Токио. Украинка принесла стране историческое "золото" в метании булавы, она с пятой попытки метнула булаву на 25,12 метров, что стало лучшим результатом соревнований.

Кроме того, украинский пловец Максим Крипак завоевал четвертую золотую медаль Паралимпиады в Токио. Второе место в заплыве занял Стефано Раймонди из Италии, третье - Флоран Марэ из Франции, мировой рекорд в заплыве на 100 м на спине среди мужчин в категории S10 побит.

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