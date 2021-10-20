Ворог обстріляв українські позиції забороненим Мінськими домовленостями озброєнням [ Редактировать ]
На Донбасі за минулу добу - три ворожі атаки, одна з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу Авдіївки противник обстріляв українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Зайцевого атакував із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
А біля Гранітного застосував міномети 120 калібру. Наші захисники дали відсіч. Втрат серед армійців немає.
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