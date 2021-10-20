Ситуація на Донбасі: ворог попросив запровадити режим припинення вогню на час ремонту шахти

Зараз у Пісках відносне затишшя, адже ворог попросив запровадити режим припинення вогню на час ремонтних робіт на одній із шахт…Щоправда, перед цим накрив наші позиції з важких мінометів.