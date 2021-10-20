Демографический кризис в Украине усиливается, что является доказательством грубых ошибок правительства как в экономической, так и в социальной политике. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин, комментируя свежие данные Госстата.

"Демографическая ситуация в Украине не была благополучной все 30 лет независимости, однако показатели 2021 года, судя по всему, будут худшими за последнее десятилетие. Причем тенденция к существенному ухудшению ситуации проявилась еще в прошлом году, а в нынешнем она закрепилась", – заявил политик.

Он сообщил, что, согласно официальным данным, за первые восемь месяцев 2021 года в стране было рождено 181 тысяч детей, что на 6% ниже аналогичного периода прошлого года. И это при том, что в 2020-м году было зафиксировано самое низкое число рожденных за год детей за все второе десятилетие 21 века.

"Но ситуация со смертностью еще хуже: в нынешнем году число умерших за первые 8 месяцев выросло на 16% по сравнению с тем же периодом 2020-го. Эти данные – лучшее доказательство неправильной экономической и социальной политики власти", – считает народный депутат.

Он высказал мнение о том, что падение показателей рождаемости – следствие как отсутствия экономического оптимизма, так и слабой социальной поддержки потенциальных родителей, в то время как высокие показатели смертности обусловлены низким уровнем жизни и низким качеством медицины.

"Именно поэтому предложения нашей фракции к проекту госбюджета-2022 направлены, в первую очередь, на усиление социальной защиты, повышение финансирования медицины и усиление поддержки экономики. Без изменений по этим трём направлениям наша страна не будет иметь будущего", – резюмировал Сергей Лёвочкин.