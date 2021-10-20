На трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП с жертвами [ Редактировать ]
В среду, 20 октября на трассе Киев-Одесса произошло массовое ДТП. Вблизи поселка Любашевка около 05:00 произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей.
Об этом сообщает Подольское районное управление полиции в Одесской области.
По информации правоохранителей, в результате аварии погибли три человека, есть пострадавшие. Сейчас им оказывается помощь.
Полиция устанавливает все обставили инцидента.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от поездок в указанном направлении или выбрать альтернативный путь.
Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.
Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.
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