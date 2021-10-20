В среду, 20 октября на трассе Киев-Одесса произошло массовое ДТП. Вблизи поселка Любашевка около 05:00 произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей.

Об этом сообщает Подольское районное управление полиции в Одесской области.

По информации правоохранителей, в результате аварии погибли три человека, есть пострадавшие. Сейчас им оказывается помощь.

Полиция устанавливает все обставили инцидента.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от поездок в указанном направлении или выбрать альтернативный путь.

Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.

Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.