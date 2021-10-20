Будинки російського олігарха Дерипаски обшукали агенти ФБР [ Редактировать ]
Агенти ФБР прийшли з обшуками в американські будинки російського олігарха Олега Дерипаски.
Спершу у Вашингтоні, а потім в Нью-Йорку.
Представники бізнесмена кажуть: нерухомість йому не належить.
Офіційними власниками є його родичі. А обшуки начебто проводяться за двома ордерами, пов'язаними з американськими санкціями проти Дерипаски.
Влада США внесла його до так званого "чорного переліку" у 2018 році. Зокрема, й через підтримку російської агресії в Україні.
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