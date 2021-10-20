Пасажирський потяг зійшов з рейок у Сіднеї [ Редактировать ]
А неподалік австралійського Сіднея у вантажівку врізався пасажирський потяг. Він зійшов з рейок. Один вагон перекинувся, інший - нахилився.
Дев'ятьох пасажирів, охоронців та машиніста ушпиталили.
Перед аварією очевидці бачили водія ваговоза, який тікав від своєї машини, покинутої на коліях. Нині його розшукує поліція.
Крейг Аєрленд, очільник поліції штату Новий Південний Вельс:
Удар був потужний. Сильно пошкоджена довколишня інфраструктура: колії, лінії електропередачі. Усе це доведеться демонтувати й замінити. Роботи спричинять незручності для пасажирів приміського сполучення.
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