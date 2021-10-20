Уряд не планує запроваджувати в країні повний локдаун [ Редактировать ]
Уряд не планує запроваджувати в країні повний локдаун, бо це мало б катастрофічні наслідки для економіки. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у "червоній" зоні. Але за умови стовідсоткової вакцинації персоналу. Наразі вже п'ять областей живуть в умовах найсуворіших обмежень. З 23 жовтня "почервоніє" ще й Сумщина. А вже відзавтра набувають чинності нові правила міжобласних пасажирських перевезень.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Усі міжобласні перевезення будуть дозволені лише якщо пасажири мають ковід сертифікат, або чинний негативний тест. Ми говоримо і про залізничний, і про авіаційний, і про автобусний транспорт. Громадський транспорт у містах та перевезення всередині однієї області - наразі під ці нові правила не підпадають.
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Захворюваність на коронавірус тут стрімко підвищилася за всіма показниками. До пунктів вакцинації шикуються довжелезні черги.
"Почервоніння" областей призвело й до критичної ситуації на дорогах. На зупинках - довжелезні черги. А на маршрутах - майже немає транспорту.
Це значить, що в регіоні закриті ресторани і торгово-розважальні центри, спортзали, непродовольчі магазини, школи та ВИШі. А на вулиці вийшли протиковідні патрулі, які ловлять порушників.
Регіон, який у минулі хвилі мав порівняно скромні показники поширення коронавірусу, сьогодні першим випробовує нові, найжорсткіші обмеження. Заборонено роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів.
Крім педагогів та держслужбовців, за повідомленням МОЗу, до списку додадуть соціальних працівників та співробітників державних підприємств.