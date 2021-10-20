Уряд не планує запроваджувати в країні повний локдаун, бо це мало б катастрофічні наслідки для економіки. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у "червоній" зоні. Але за умови стовідсоткової вакцинації персоналу. Наразі вже п'ять областей живуть в умовах найсуворіших обмежень. З 23 жовтня "почервоніє" ще й Сумщина. А вже відзавтра набувають чинності нові правила міжобласних пасажирських перевезень.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: