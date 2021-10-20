Про конкретні кроки в заяві не йшлося

Мінфін США готовий співпрацювати з Конгресом, щоб покарати "Газпром" за порушення санкцій. Про це заявив заступник міністра Воллі Адеємі.

Посадовець виступав у сенаті, коли один із його членів поцікавився, чому відомство не запроваджує санкцій проти "Північного потоку-2". Адеємі наголосив, що Міністерство фінансів налаштоване притягти "Газпром" до відповідальності за його діяльність. Про конкретні кроки в заяві не йшлося.