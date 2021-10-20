Мінфін США притягне "Газпром" до відповідальності за "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Мінфін США готовий співпрацювати з Конгресом, щоб покарати "Газпром" за порушення санкцій. Про це заявив заступник міністра Воллі Адеємі.
Посадовець виступав у сенаті, коли один із його членів поцікавився, чому відомство не запроваджує санкцій проти "Північного потоку-2". Адеємі наголосив, що Міністерство фінансів налаштоване притягти "Газпром" до відповідальності за його діяльність. Про конкретні кроки в заяві не йшлося.
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А в Штатах російський "Потік" спричинив справжню кадрову кризу в Держдепі. І все через дії одного сенатора, який зриває затвердження чиновників на посаді.
За законом претендентів на посади в Держдепартаменті має затвердити Конгрес. Провести співбесіду в комітеті, потім проголосувати в залі.
І додав - якщо Кремль відмовиться, США поставлять під сумнів російські обіцянки про постачання газу до ЄС для забезпечення енергетичної незалежності блоку.
США закликали Росію збільшити постачання газу до Європи через Україну. З таким зверненням виступив посол Сполучених Штатів у РФ - Джон Салліван.
Ціна газу в Європі встановила новий рекорд - тисячу 100 доларів за тисячу кубів. Сполучені Штати відкрито звинувачують Кремль у навмисному недопостачанні газу до ЄС.