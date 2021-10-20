На территории Украины 4 области будут обязаны ужесточить карантинные ограничения. Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает правительственный портал.

Таким образом, руководствам Черниговской области, Львовской области, Ровенской области и Житомирской области поручили усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм и увеличить количество коек в больницах для инфицированных COVID-19.

Отмечается, что планируется и ввести дополнительные ограничения для ОТГ (объединенных территориальных общин), где были зафиксированы наибольшие вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее мы писали, что с 23 октября в Сумской области устанавливают "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения COVID-19. В "красной" зоне уже находятся Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская и Херсонская области.

Кроме того, из-за напряженной ситуации с коронавирусом Львов с 1 ноября ужесточит требования к посетителям ресторанов. Для того, чтобы посещать заведения общественного питания нужно будет иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

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