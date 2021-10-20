Європейська народна партія номінувала Олексія Навального на премію Сахарова [ Редактировать ]
Олексій Навальний отримав премію імені Сахарова. Російського опозиціонера номінувала на цю нагороду Європейська народна партія. Сам Навальний зараз - у в'язниці. Туди його кинули після повернення з Німеччини, де політик лікувався від отруєння "Новічком".
Навальний - активний опонент кремлівського режиму. Почесну нагороду Європарламент вручає борцям за права людини з 1988 року - на честь радянського фізика та правозахисника Андрія Сахарова. У 2018 році її отримав в'язень Кремля, український режисер із Криму Олег Сенцов.
по теме
Почесну нагороду Європарламент вручає борцям за права людини з 1988 року - на честь радянського фізика та правозахисника Андрія Сахарова.
Адже Саакашвілі голодує вже майже три тижні. Хоча термінової госпіталізації політик не потребує.
Зокрема, соціальні мережі були цензуровані, а деякі ЗМІ - закриті. Через це не всі люди можуть отримати важливу інформацію, зокрема, про захист від Ковіду.
Візит триватиме чотири дні. У планах - зустрічі з урядовцями, активістами, представниками меншин та правозахисниками.
Тут він перебуватиме чотири дні. Зустрінеться з високопосадовцями, громадськими активістами, правозахисниками, а також представниками ініціативи Кримська платформа.