Сам Навальний зараз у в'язниці

Олексій Навальний отримав премію імені Сахарова. Російського опозиціонера номінувала на цю нагороду Європейська народна партія. Сам Навальний зараз - у в'язниці. Туди його кинули після повернення з Німеччини, де політик лікувався від отруєння "Новічком".

Навальний - активний опонент кремлівського режиму. Почесну нагороду Європарламент вручає борцям за права людини з 1988 року - на честь радянського фізика та правозахисника Андрія Сахарова. У 2018 році її отримав в'язень Кремля, український режисер із Криму Олег Сенцов.