У Японії почав вивергатися вулкан на горі Асо. Стовп попелу й диму здійнявся на понад три з половиною тисячі метрів. Каміння викинуло на відстань близько кілометра. Сталося це на південному заході Японії - у префектурі Кумамото.

Рівень небезпеки там підняли - з третього до п'ятого. Людям заборонили наближатися до гори. Інформації про загиблих або поранених унаслідок виверження - немає.

Томоакі Озакі, метеоролог: