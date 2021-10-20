У Японії почав вивергатися вулкан на горі Асо [ Редактировать ]
У Японії почав вивергатися вулкан на горі Асо. Стовп попелу й диму здійнявся на понад три з половиною тисячі метрів. Каміння викинуло на відстань близько кілометра. Сталося це на південному заході Японії - у префектурі Кумамото.
Рівень небезпеки там підняли - з третього до п'ятого. Людям заборонили наближатися до гори. Інформації про загиблих або поранених унаслідок виверження - немає.
Томоакі Озакі, метеоролог:
Ми розширимо зону небезпеки внаслідок потужного виверження. Зберігається можливість повторних вивержень, саме тому ми наполегливо закликаємо людей не наближатися до вулкана.
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