В Киеве из-за холодных батарей погиб известный профессор-физик (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Известный украинский ученый Юлий Мильман вместе с супругой погиб при пожаре в своей квартире в Киеве. Об этом сообщила в Facebook Янина Соколовская.
Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Семашка, 21, в Святошинском районе столицы, спасатели получили 19 октября в 10:47. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Огнем была объята комната одной из квартир на 8-м этаже 9-го жилого дома. В 11:45 пожар ликвидировали, в квартире спасатели обнаружили тела двух погибших - мужчины и женщины.
По предварительным причинам, причиной возгорания стало короткое замыкание обогревателя, которым пенсионеры пытались обогреть свою квартиру.
Юрий Мильман - профессор, доктор физико-математических наук.
В научном мире хорошо известны его работы в области физики прочности тугоплавких металлов и соединений, алмаза, высокопрочных алюминиевых сплавов, квазикристаллов и аморфных сплавов.
Юрий Мильман
Юрий Мильман родился 19 августа 1930 года в Харькове. Он учился в столичном Политехническом институте. В 1961-1973 годах работал в Институте металлофизики АН УССР, с 1973-го года - в Институте проблем материаловедения НАН Украины, где с 1977 года занимал должность заведующего отделом.
В 1987 году он стал лауреатом премии имени Евгения Патона за цикл работ по исследованию закономерностей формирования структуры и механических свойств тугоплавких металлов и сплавов. На основе этих работ он получил и государственную премию УССР в области науки и техники.
В 2004 году стал лауреатом премии имени Трефилова за работу "Структурные основы формирования высокопрочных состояний", а в 2012 году получил звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины".
Напомним, что в столичной мэрии пообещали, что тепло в дома киевлян начнут давать 23 октября.
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