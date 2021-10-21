Наша знімальна група у Дніпрі напередодні вирушила на міський вокзал дізнатися, як люди сприймають урядові новації щодо поїздок між областями. Думки пасажирів зібрала Олена Мендалюк.

До перону прибуває швидкісний потяг Київ-Запоріжжя. Пані Наталя змушена подорож скасувати через нововведення.

Наталя, пасажирка поїзда:

Честно говоря, даже не знаю, что сказать. Это какой-то ужас. Не все могут вакцинироваться. Вот я, например, перенесла уже, это было давно, а сейчас у меня такое состояние, что я не могу сделать прививку. Мне прийдется делать тесты, а тесты стоят денег, а с моей пенсией…

На пероні свого поїзда до Львова чекає пані Олена. Вона проти вакцинації, і цього не приховує.

Олена Цимбал, жителька Дніпра:

А я уезжаю и не собираюсь приезжать. На Польшу, а там дальше на Чехию. Путешествую. На мое решение это никак не повлияет, не хочу и не буду делать. Не считаю нужным.

Біля залізничних кас збираються черги. Наталія здає квитки до Трускавця. Через нові карантинні правила жінці довелося відмовитися від подорожі.

Наталія, жителька Дніпра:

Я, честно говоря, при этой обстановке, я считаю, что нужно делать вакцину. Я одну сделала, сделаю вторую и буду ездить свободно.

Уже з 21 жовтня сісти на потяг пасажир зможе лише за наявності сертифіката про вакцинацію, при цьому достатньо лише однієї дози щеплення, пояснює керівник вокзалу "Дніпро-головний". Або ж пасажир має зробити ПЛР чи експрес-тест. Для цього просто на вокзалі Дніпра розпочне роботу пункт щеплення.

Вадим Бусурулов, в. о. начальника вокзалу станції "Дніпро-головний":

Якщо у вас довідки немає, то, звичайно, Вам потрібно вирішити це питання або іншим способом добиратися, або пройти відповідні заходи і отримати відповідні документи. Інформація про вакцинацію, вона вже розміщується на вокзалі. Буде відкрито цей пункт.

Нові обмеження люди сприймають неоднозначно, хоча і погоджуються - зроблено це передусім задля безпеки.

Юлія, жителька Дніпра:

ПЦР-тест - я за. Ну зачем нам людей заражать действительно, если мы болеем короной. Вакцинация - это уже личное дело каждого. Мое здоровье и я решаю, что мне делать: вакцинироваться или нет.

Галина Огаль, жителька Дніпра:

У нас вакцинирование есть, мы едем спокойно, нас это не касается. Мы - за вакцинировать. Я уже болела и знаю, что это такое.

За дотриманням карантинних правил у потязі стежитимуть провідники. Із ними вже провели інструктажі і навчили відрізняти справжню довідку від підробки. Порушників будуть висаджувати.